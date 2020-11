As iluminações de Natal de 2020 vão marcar a diferença

Um ecrã de vídeo, formando um túnel de 80 metros, com mais de um milhão de pixels será um dos pontos de atracção.

Nos próximos dias, no centro do Funchal surgirão novas tecnologias que permitirão ao público interagir com as Iluminações, ver espetáculos 'light symphony', fazer mudar de cor, realidade aumentada para lançar nas redes sociais, etc., etc.

Tudo feito by Teixeira Couto, a empresa da região de Leiria que este ano assume um projecto a solo e com muitas novidades, tal como prometido.

Assim, de 1 de Dezembro até 10 de Janeiro de 2021, os madeirenses e visitantes poderão apreciar e deliciar-se com um dos pontos altos da 'Festa' que, apesar da pandemia, vai mesmo em frente.