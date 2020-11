Madeira sob aviso laranja até segunda-feira para vento e agitação marítima

Foi prolongado o aviso laranja para a agitação marítima na ilha da Madeira até às 15 horas de segunda-feira, 30 de Novembro. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), para a Costa Norte da Madeira e a ilha do Porto Santo, são esperadas ondas de noroeste com 5 a 7 metros de altura, podendo atingir uma altura máxima de 10 a 12 metros.

Na Costa Sul da Madeira, estão previstas ondas de sudoeste entre 5 a 10 metros de altura.

Quanto às regiões montanhosas, o aviso laranja destina-se ao vento que poderá atingir rajadas até 120 km/h.

Estas condições meteorológicas adversas derivam da depressão 'Clement', indicou o Serviço Regional de Proteção Civil, alertando que os efeitos da tempestade vão prolongar-se até quarta-feira.

Neste período, estão previstos aguaceiros por vezes fortes, acompanhados de trovoada, bem como vento de sudoeste com rajadas que podem atingir os 115 quilómetros/hora nas zonas altas.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a depressão 'Clement' formou-se durante o dia 27 de Novembro a noroeste da Península Ibérica e os seus efeitos serão sentidos essencialmente no arquipélago da Madeira, prevendo-se o agravamento das condições meteorológicas a partir da tarde de hoje.

Na sequência do aviso de mau tempo, a Capitania do Porto do Funchal emitiu hoje um comunicado, em que recomenda que os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo.