Romaria para ver a neve no Pico do Areeiro

A neve que tem caído nos últimos dias nos picos mais altos da Madeira continua a atrair centenas de pessoas.

Esta manhã, a estrada de acesso ao Pico do Areeiro fechou dada a afluência de pessoas que quiseram ver a neve.

Nem o frio que se faz sentir a esta hora afastou os curiosos que faziam bolas de neve e divertiam-se com a família.

De acordo com os dados das estações meteorológicas do IPMA, os termómetros baixaram até aos -0,2 na Bica da Cana (Paul da Serra), que foi a localidade mais fria na Madeira desde as 00h00 deste sábado. A neve tem derretido no Areeiro onde a temperatura mínima ficou-se pelos 2,7 graus.