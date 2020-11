Chuva e trovoada marcam início de semana na Madeira

Segundo a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), esperam-se para esta segunda-feira, na Madeira, períodos de céu muito nublado e aguaceiros, que poderão ser por vezes fortes. Também estão reunidas condições favoráveis à ocorrência de trovoada.

Quanto à intensidade do vento, este será forte (35 a 45 km/h) de sudoeste, com rajadas até 95 km/h, sendo forte (40 a 55 km/h), com rajadas até 120 km/h, nas terras altas.

Vem aí a depressão 'Clement' IPMA emite primeiro comunicado para evento meteorológico que irá marcar o arquipélago da madeira nos próximos dias

No Funchal, o IPMA antecipa períodos de céu muito nublado, aguaceiros - que poderão ser por vezes fortes -, e ocorrência de trovoada. O vento irá soprar forte (35 a 45 km/h) de sudoeste, com rajadas até 95 km/h.

Quanto ao estado do mar, na Costa Norte as ondas vão oscilar entre os 5 e 7 metros, diminuindo gradualmente para 3 a 4 metros a partir da tarde. Na Costa Sul, a ondulação de sudoeste estará compreendida entre 5 a 6 metros, diminuindo gradualmente para 3 a 4 metros a partir da tarde. A temperatura da água do mar rondará os 21ºC.

Trovoada provoca pequenos cortes de energia em diversas localidades da Madeira A trovoada e os relâmpagos causados pela depressão 'Clement' provocaram, esta noite, cortes no fornecimento de energia eléctrica em diversas localidades da Madeira. Há confirmação de apagões em zonas dos concelhos do Funchal, Machico, Santa Cruz, Ribeira Brava e Santana, mas na maior parte dos casos a energia voltou ao fim de poucos minutos.

Recorde-se que a Madeira encontra-se na rota de passagem da depressão 'Clement', a terceira oficialmente nomeada para a temporada 2020/2021 que consta da tabela oficial das tempestades dos serviços meteorológicos.