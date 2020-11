Professor e aluno da Universidade da Madeira infectados

A Universidade da Madeira (UMa) reportou há instantes que foram detectados dois casos positivos de covid-19, num professor e num aluno da instituição, respectivamente.

No caso do docente, este lecciona Engenharia Civil e testou positivo num teste realizado a 20 de Novembro, no Norte do País, enquanto o discente é do 1.º ano da licenciatura em Educação Básica, tendo o seu teste sido realizado na Madeira, a 20 de Novembro.

Através de comunicado, a UMa assume que "procedeu de acordo com o seu plano de contingência, tendo sido contactadas a Comissão de Prevenção e Controlo do Coronavírus da UMa e a Autoridade Regional de Saúde".

De acordo com os procedimentos indicados pelo Delegado Regional de Saúde, a Universidade procedeu às desinfecções das instalações relevantes, os alunos envolvidos foram informados de que não se deviam deslocar à Universidade até novas instruções, ficando igualmente confinado o docente que testou positivo.

Esta segunda-feira, os presidentes das respectivas Faculdades, juntamente com os Directores de Curso em causa, reorganizarão as actividades lectivas relevantes, de modo a que os alunos envolvidos possam, durante o período de confinamento, usufruir das aulas à distância.

Todas as restantes actividades da Universidade prosseguem normalmente, com a UMa a reiterar "a necessidade de todos cumprirem as normas e as recomendações em vigor".

"A Universidade da Madeira irá continuar a acompanhar o evoluir da situação, bem como as eventuais novas determinações que venham a ser adotadas pelas autoridades nacionais e regionais, comunicando à Academia qualquer informação relevante", pode ler-se no comunicado.