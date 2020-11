"Desporto perde um milhão em apoios". É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 3 de Novembro.

O cancelamento de viagens aéreas e suspensão da actividade, provocadas pela covid-19, fez com que o orçamento do plano regional fosse reduzido para 10 milhões de euros. Uma peça para ler nas páginas 12 e 13 do nosso matutino.

A covid-19 já levou também a que sete escolas da Madeira accionassem os respectivos planos de contingência, pelo menos seis têm casos confirmados.

Um destes casos, o de uma professora do concelho de Câmara de Lobos, foi um dos 16 novos 'positivos' detectados ontem. A Região avança amanhã com novas medidas de combate à pandemia. Saiba mais na página 9.

Igualmente em destaque nesta terça-feira, a entrevista com octual presidente da Câmara de Santana. Dinarte adverte que pode não ser leal ao partido. O autarca quer ir a votos sem o PSD e admite reconduzir a companheira na vereação, em caso de vitória. Alerta ainda que a identidade do CDS está “muito ameaçada”. Leia tudo nas páginas 20 e 21.

"Médicos apreensivos com triagem avançada do hospital" é outro dos temas 'quentes' de hoje. Todos os doentes com patologia respiratória vão ter de passar pelo espaço existente que, advertem clínicos, não tem condições (p. 8).

Ainda no seu DIÁRIO de hoje: "71 emigrantes regressam hoje à Venezuela" (p. 4).

