Governo madeirense mostra quatro excepções à obrigatoriedade de uso de máscara

O Governo da Madeira acaba de lançar uma campanha de teasers que visa esclarecer as excepções ao uso obrigatório de máscara em todos os espaços públicos.

O uso obrigatório de máscara comunitária de proteção aplica-se "em espaços ou locais de acesso, permanência ou utilização, públicos ou equiparados", mas ao contrário do que foi dito anteontem há alguma excepções ao "todo o tipo de espaço público, fechado ou aberto".

Ou seja, a natureza, na praia e acessos ao mar, no carro e na prática desportiva não é necessário usar máscara. Basta que seja cumprido o distanciamento social.

As crianças até aos 10 anos, "pessoas incapacitadas pela dificuldade de colocar ou retirar a máscara sem assistência" e "outras situações previamente identificadas pelas autoridades de saúde" também não ficam abrangidas pela medida.

O uso obrigatório de máscara na rua entra em vigor a 1 de Agosto, coincidindo com o início do prolongamento da situação de calamidade no arquipélago.