Investimentos Habitacionais da Madeira vai ter taxa reduzida de IVA para a reabilitação

Os deputados do PSD/Madeira na Assembleia da República viram aprovada, no âmbito da discussão do Orçamento do Estado para 2021, uma importante proposta relacionada com a Investimentos Habitacionais da Madeira.

Sara Madruga da Costa explicou ao DIÁRIO, já depois de um processo de votações que terminou à primeira hora da madrugada, que a redução do IVA para as empreitadas de reabilitação, que já era aplicada aos projectos do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, será também aplicada ao referido organismo regional.

Uma proposta "antiga", já apresentada em outros orçamentos, que "finalmente passou", vindo "corrigir a desigualdade tributária que existia", referiu a deputada, lembrando que a mesma foi viabilizada com os votos contra do PS.

Já hoje, pelas 15 horas, discute-se outra importante proposta apresentada pelos parlamentares do PSD/Madeira e que passa pela prorrogação do regime de benefícios fiscais que vigora no Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM).