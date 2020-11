Iluminações de Natal estarão prontas na data prevista

O facto de ainda não se ter iniciado a instalação das iluminações de Natal não preocupam o presidente do Governo Regional. Miguel Albuquerque, está confiante que as ‘luzes da Festa’ vão ser montadas dentro dos prazos estabelecidos. Considera mesmo que já é normal ocorrer algum atraso na fase inicial da montagem.

Albuquerque está convicto que ocorrerá de novo “aquilo que está normalmente previsto e costuma acontecer” ao lembrar que “há sempre um forcing por parte das empresas”, por isso

“não vale a pena fazer dramas, tudo irá correr bem”, manifestou esta tarde à margem da sessão de apresentação da campanha de Natal, promovida pelo referido instituto, intitulada ‘Ofereça o que é ÚNICO neste Natal’.

Mesmo faltando menos de um mês para a abertura prevista das iluminações natalícias, Albuquerque desvaloriza ao lembrar que “sempre foi assim. Não há nenhum problema”. Confiante no esforço dos trabalhadores envolvidos, o presidente do Governo espera este ano ter a mesma oportunidade que em anos anteriores de no fim da montagem participar num convívio com os trabalhadores encarregues das instalações.

Já em relação à animação de Natal, caso do circo e outras diversões, prometeu decisões para breve e ajustadas à situação pandémica.

“Vamos tomar decisões em breve sobre essa matéria. Temos que ver a evolução da situação”. Na certeza porém que mesmo havendo autorização, terão de ser eventos “altamente restritivos”.