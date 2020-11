CDS vai ao Mercado apresentar proposta de isenção das rendas aos lojistas

Os deputados municipais Gonçalo Pimenta e Isabel Costa e a vereadora Ana Cristina Monteiro, juntamente com alguns membros da estrutura da concelhia do CDS Funchal, deslocaram-se, hoje, dia 21 de Novembro, ao Mercado dos Lavradores para anunciar aos comerciantes a aprovação da proposta, da autoria do CDS, de isentar as rendas dos mercados municipais.

A dita proposta foi apresentada no passado dia 16 de Novembro, na Assembleia Municipal extraordinária, requerida pelo CDS, e prevê a isenção das rendas, dos meses de Outubro, Novembro e Dezembro, aos 141 lojistas, quer do Mercado dos Lavradores, quer do Mercado da Penteada.

"É um momento em que estes comerciantes precisam de ajuda, necessitam a colaboração e compreensão, sendo que esta é um ajuda directa que a Câmara Municipal vai dar a estes comerciantes", sublinha Gonçalo Pimenta.

O líder do grupo municipal do CDS entende que "os cerca 600 mil euros, que é quanto irá custar esta isenção", representam "um investimento crucial para a manutenção de postos de trabalho, para a fixação de empresas, bem como uma preciosa ajuda no sustento destas pessoas".

"Por exemplo, há rendas aqui de 6 mil euros mensais, como é que é sustentável neste momento em que nos encontramos, pagar 6 mil euros de renda e os encargos sociais?", questiona o centrista.

O CDS reconhece ainda que o Governo Regional, através da Secretaria Regional da Economia e das suas linhas de apoio, "tem feito um trabalho meritório na ajuda aos comerciantes", mas considera que "a Câmara já deveria ter feito o seu papel e ter dado apoio a estas pessoas".

Gonçalo Pimenta refere ainda que o CDS "viabilizou, com a sua abstenção, um empréstimo de 5 milhões de euros, no sentido de ver parte desses apoios, agora, derramados sobre estes comerciantes".