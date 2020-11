Fim-de-semana de sol na Madeira

O bom tempo veio para ficar, a julgar pelas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) que apontam para um sábado de sol e céu pouco nublado em toda a ilha da Madeira.

Quanto ao vento, soprará fraco a moderado (até 25 km/h), a predominar do quadrante leste.

No Funchal, o vento não deverá ultrapassar os 15 km/h.

Em relação ao estado do mar, a Costa Sul terá ondas de sueste com um metro de altura. Já na Costa Norte, a ondulação de nordeste deverá atingir no máximo dois metros de altura.