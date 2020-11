Mais de metade dos infectados surgiram nos últimos 30 dias. É esta a notícia principal que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO deste sábado, 21 de Novembro.

Dos 653 casos positivos do novo coronavírus que já foram detectados na Madeira, 52% ocorreram entre 19 de Outubro e 19 de Novembro. Mais de 60% dos contágios da última semana tiveram origem em transmissão local.

Ainda sobre o coronavírus, saiba que o número de alunos em casa sobe para 139 e que o Governo Regional promete um mês de festa contida e com novas regras. Reportagens que pode ler entre as páginas 10 e 13.

Uma foto da Lagoa do Pico da Urze, no Paul da Serra, ocupa grande parte da capa do Diário. Isto porque a Chuvada de três dias trouxe 40 mil m3 às lagoas. A precipitação que caiu entre sábado e segunda-feira contribuiu para aumentar 9% do volume dos reservatórios da ARM.

Na área política, o Chega está aberto a coligação na Madeira. Fernando Gonçalves admite que uma aliança à direita, como aconteceu nos Açores, é “um cenário possível” e adianta que em 2021, o partido será candidato em quatro concelhos.

A capa do DIÁRIO compõe-se com a notícia da renovação do estado de emergência em Portugal, pelo presidente Marcelo Rebelo de Sousa e com o Conselho da Diáspora que será em Janeiro e em modo virtual.

Estas e outras notícias estão disponíveis no DIÁRIO deste sábado, 21 de Novembro.

Pode ainda acompanhar a jornada informativa em dnoticias.pt, onde encontra os assuntos que marcam a actualidade regional, nacional e internacional, ou através da Rádio TSF-Madeira, sintonizando a frequência 100 FM.