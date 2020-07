PSD fala em "postura lamentável" da CMF perante feirantes do Mercado dos Lavradores

Os vereadores do PSD eleitos à Câmara Municipal do Funchal consideram "lamentável" a postura da referida autarquia face aos feirantes do Mercado dos Lavradores. Os social-democratas viram reprovada, hoje, na última reunião camarária antes do Verão, uma proposta que integrava nove medidas de apoio tendentes a garantir a sobrevivência dos lojistas do Mercado e a manutenção de mais de 200 postos de trabalho directos ameaçados, na sequência da pandemia.

Os social-democratas afirmam que a proposta foi subscrita pela larga maioria dos comerciantes do Mercado dos Lavradores, num abaixo-assinado hoje também entregue na autarquia "que, ainda assim, não fez o Executivo mudar de ideias", mantendo-se aquilo que o PSD considera uma postura “lamentável, irresponsável e alheia à realidade difícil que estes feirantes actualmente enfrentam, muitos dos quais sem capacidade de manter os seus negócios, por muito mais tempo, nas condições actuais”.

Paulo Lobo fez questão de lembrar que, entre as várias medidas apresentadas pelo PSD, estava em causa a isenção do pagamento das rendas até ao final do ano e, não, a opção que foi seguida pelo Executivo socialista, de aplicar uma moratória que apenas adia esse mesmo pagamento para 2021.

"Na altura em que a vereação socialista apresentou esta proposta de moratória, o PSD votou contra e o Presidente da Câmara veio a público, no seu malabarismo habitual, dizer que o que o PSD pretendia era que os comerciantes começassem a pagar já naquela altura, o que não passou de mais uma mentira, felizmente desmascarada”, sublinhou o vereador. Paulo Lobo explica que, o que o PSD propôs foi bem mais além dessa moratória, precisamente porque traduzia um apoio efectivo e novas formas de capitalizar estes espaços, do ponto de vista da procura.

“Receamos que, a breve trecho, aconteça o que já aconteceu em tantos outros casos, em que a vereação do PSD tem apresentado propostas e tem alertado para problemas que se sabem que, infelizmente, vão acabar por acontecer – caso nada se faça – e a vereação socialista, por pura teimosia, prefira deixar que o mal aconteça e que centenas de famílias sejam prejudicadas”, lamenta o social-democrata, afirmando que, neste caso e em função da inércia do Executivo, “os problemas destes comerciantes irão agravar-se de forma significativa, por exclusiva responsabilidade de uma Câmara que não soube tomar as medidas que devia, atempadamente”.