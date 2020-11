CDS quer medidas de apoio para os comerciantes do Funchal

O CDS anunciou hoje que na Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal do Funchal, do próximo dia 16, será discutida uma proposta de deliberação intitulada 'Implementação de medidas de apoio aos espaços comerciais concessionados pelo Município do Funchal'.

O anúncio foi feito esta manhã, por uma comitiva do partido, no âmbito de uma visita ao Mercado dos Lavradores.

Após a visita, o líder da Bancada Municipal do CDS, Gonçalo Pimenta, explicou que, com esta proposta se pretende ajudar os comerciantes que têm uma concessão com a Câmara Municipal do Funchal. "São cerca de 118 os comerciantes existentes, nos espaços comerciais tutelados pela Câmara, aqui no Mercado dos Lavradores e no Mercado da Penteada. E, o que o CDS pretende, é uma isenção total das rendas nos meses de outubro, novembro e dezembro, desde que os comerciantes apresentem valores de faturação com perdas iguais ou superiores a 20%, face ao período homólogo do ano anterior", acrescentou., recordando que não querem empréstimos, "como o Senhor Presidente da Câmara veio comunicar, para ajudar nas rendas aos comerciantes. O CDS quer que haja uma ajuda direta, pelo que vai apelar e lutar pela isenção total dessas rendas, durante os 3 meses referidos anteriormente."

Gonçalo Pimenta diz qter conhecimento que existe um impacto orçamental da covid-19 nestes comerciantes que rondará os 300 mil e os 500 mil euros e questionou: "para quem tem 1,5 milhão de euros gastos em publicidade e tem meio milhão de euros para gastar em pareceres jurídicos da Câmara Municipal, com certeza terá 300 mil euros ou até mesmo meio milhão de euros para investir nos comerciantes que lutam tanto diariamente e que já têm uma carga fiscal tão elevada."