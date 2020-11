Velhos são os trapos?

As imagens que têm entrado nas nossas casas mostrando as condições em que vivem muitos idosos em Portugal, em particular, em instituições que são financiadas por todos nós, concretizam as razões que levam algumas organizações internacionais a considerarem Portugal como um dos países que pior trata os seus idosos. As consequências deste mau tratamento durante esta pandemia estão à vista… grande número de idosos perdeu a vida nesta guerra que o COVID19 trava com toda a humanidade.

Como alertei no artigo de opinião de Agosto, no dia que o COVID19 entrasse na nossa Região era-nos muito difícil proteger os nossos idosos. Infelizmente o COVID entrou na Região e já temos duas mortes de idosos a lamentar. Agora temos que nos unir todos para que os idosos e outros mais vulneráveis ao vírus sejam protegidos, de modo a que não se venha a verificar nos lares de idosos da Região e nos nossos lares o que temos visto acontecer por toda a Europa e, em particular, no Continente. Mas será que estamos todos juntos nesta defesa da vida dos idosos?

Infelizmente não acredito que tal esteja a acontecer pois parece haver muitos, jovens e não jovens, que não acreditam no que os cientistas e pessoal do setor da saúde dizem e acham que todos os sacrifícios que estão a ser pedidos à população não fazem sentido. Para eles, podíamos continuar a viver como fazíamos faz um ano, por isso tentam sempre dar a volta (ou não cumprir) as restrições impostas.

Uma pessoa da minha família que vive em Macau, região que não tem tido novos casos, dizia-me que, para ela, o sucesso era o resultado de todos usarem máscara mal saem de casa e só a retirarem quando estão novamente em casa. O que vemos à nossa volta é muito diferente e vamos ter as consequências porque o vírus há muito deixou a China e agora está no meio de nós.

Para protegermos os nossos idosos era importante termos mais informação sobre o que se está a passar com o contágio local. Como é que as pessoas têm sido infetadas? Não basta saber que foram infetadas por um caso já referenciado, mas em que contexto – Familiar? Trabalho? Escolar? Social? Só com toda a informação poderemos tomar as melhores decisões.

Os nossos idosos merecem viver, o que têm ainda para viver, com qualidade pois velhos são os trapos!