PSD anuncia que vai votar contra o empréstimo da CMF

O PSD anunciou há instantes que vai votar contra o empréstimo que a autarquia do Funchal pretende contrair, por considerar que o mesmo “não se justifica, vem fora de tempo e surge de forma pouco rigorosa”, afirmou o deputado municipal Alexandre Silva, reiterando que o que falta à autarquia não é orçamento nem verbas para investir no apoio às famílias e empresas afectadas pela pandemia, mas, sim, “vontade política e discernimento quanto às reais prioridades que importam colmatar”.

Há outras razões que justificam o voto contra do Grupo Municipal do PSD, como "a questão financeira e o facto da Câmara não precisar deste financiamento para apoiar as famílias e as empresas com as quais, agora, se diz preocupada, depois de lhes ter virado as costas ao longo dos últimos 9 meses”, referiu o deputado, lembrando que foi este Executivo que, "em vez de apoiar os lojistas do Mercado via isenção de rendas, preferiu gastar o dinheiro em fogo de artifício, assim como foi este Executivo que recusou criar um Fundo de Apoio aos Comerciantes mas, por sua vez, quer investir numa Polícia Municipal cujos custos, só no primeiro ano, ascendem a mais de 2 milhões de euros", justifica Alexandre silva..