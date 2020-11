Fundo de Investimento Social deve englobar Juntas de Freguesia

O CDS propôs hoje a inclusão dos presidentes das juntas de freguesia na execução do Fundo de Investimento Social, no valor de um milhão e 875 mil eiros, uma vez que são estes organismos que estão mais perto das pessoas e melhor conhecem as suas necessidades.

Ana Cristina Monteiro, vereadora do CDS na Câmara Municipal do Funchal, mostra-se satisfeita pelo facto de o seu partido ter conseguido, em Assembleia Municipal, a aprovação, por unanimidade, da isenção de rendas de 143 comerciantes nos espaços concessionados pelo município do Funchal. Uma proposta que se traduz num apoio directo aos comerciantes que não pagarão renda entre Outubro e Dezembro.

A vereadora diz que o CDS continuará ao lado das pessoas, a apoiar os comerciantes que são "o motor da nossa economia".