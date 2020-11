PJ confirma detenção de autor do tiroteio

A Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal da Madeira, acaba de emitir um comunicado a confirmar a detenção do presumível autor dos disparos que provocaram um morto e um ferido, nesta madrugada de 21 de Novembro, na baixa do Funchal.

"A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal da Madeira, deteve na madrugada de hoje, um homem de 64 anos de idade, fortemente indiciado pela prática de um crime de homicídio qualificado, um crime de homicídio qualificado na forma tentada e um crime de posse de arma proibida", pode ler-se no relatório remetido às redacções.

A mesma nota clarifica que "o suspeito, após a prática do crime, colocou-se em fuga, vindo a ser localizado e intercetado pela PSP do Funchal, tendo estes factos sido comunicados à Polícia Judiciária, face à natureza dos crimes em causa".

A PJ sublinha ainda a "colaboração da PSP, quer na activação de um dispositivo alargado, quer na preservação de elementos de prova e no apoio às diligências subsequentes, foi essencial para indiciar fortemente as circunstâncias dos crimes e permitir a rápida apresentação dos factos, às Autoridades Judiciárias competentes".

O crime ocorreu na madrugada de hoje, 21 de Novembro, na cidade do Funchal, tendo as vítimas sido atingidas por disparos de arma de fogo.

Segundo os relatos no local, o suspeito terá chegado ao local do crime de carro, envolvendo-se numa acesa troca de palavras com outros dois indivíduos, que terminaria em tiroteio.

O detido vai ser hoje presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas, adianta ainda a PJ.