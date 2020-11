Suspeito residia próximo do restaurante onde ocorreu o tiroteio

A Polícia de Segurança Pública (PSP) veio clarificar os contornos do crime que abalou a baixa do Funchal esta madrugada. Um homem de 51 anos foi morto e outro ficou ferido, na sequência de uma discussão que terminou em tiroteio, num restaurante da Rua das Hortas, no Funchal.

O Comando Regional da Polícia de Segurança Pública da Madeira informa que "pelas 23h15 [de sexta-feira, dia 20 de Novembro] foi comunicada à PSP, via 112, a existência de duas vítimas de disparo de arma de fogo no interior de um restaurante".

Já no local, "foi confirmado um óbito, um homem de 51 anos e um ferido, outro homem de 43 anos, que foi socorrido pela equipa da EMIR e conduzido ao Hospital", refere a mesma nota.

"Dado o alerta ao dispositivo policial sobre as características do suspeito, o mesmo, um homem de 64 anos, residente próximo do local da ocorrência, veio a ser localizado e interceptado na cidade do Funchal, pouco tempo depois, por uma patrulha da PSP", revelam as autoridades.

"A investigação do homicídio transitou para o órgão de polícia criminal competente", acrescenta a PSP.

De acordo com as informações já avançadas pela Polícia Judiciária, o detido vai ser hoje presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.