Covid-19 chega à Escola de São Filipe

Uma turma está em isolamento profilático preventivo na sequência de um aluno da Escola Básica do 1.º ciclo/PE, no Funchal, ter testado positivo para o novo coronavírus. Ao todo, são 13 crianças que cumprem quarentena no seu domicílio até que as autoridades de saúde autorizem o regresso às actividades presenciais.

O contágio terá origem no meio familiar, já que um dos encarregados de educação da criança contraiu a doença recentemente. Em consequência dessa situação, a criança agora infectada e um irmão, que frequenta outra turma, ficaram em casa preventivamente nos últimos três dias. Apenas uma das crianças veio a testar positivo, embora se mantenham ambas em isolamento.

Seguindo as orientações das autoridades de saúde, não houve necessidade, para já, de isolar a turma da pré, de que faz parte a criança não infectada. De acordo com as orientações da escola dadas aos pais, todos devem estar vigilantes a eventuais sintomas que possam surgir, devendo, perante uma situação dessas, contactar a linha SRS24 Madeira através do telefone 800 24 24 20.