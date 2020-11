Produção de energia eléctrica na RAM diminui 7,6% face a 2019

De acordo com a informação sobre energia eléctrica divulgada, esta segunda-feira, 3 de Novembro pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM), a produção de energia eléctrica na RAM diminuiu 7,6%, nos primeiros nove meses de 2020, em termos homólogos.

"Analisando o mix de produção da energia eléctrica emitida no período em referência - cujo total rondou os 608,1 Gigawatt hora (GWh) - observa-se que, comparativamente ao período de Janeiro a Setembro de 2019, apenas a energia de origem hídrica registou um aumento (+1,3%), com todas as outras fontes a evidenciarem decréscimos", refere a análise da DREM, com base nos dados de emissão de energia elétrica fornecidos pela Empresa de Eletricidade da Madeira (EEM).

Por outro lado, "a fatia da energia total emitida com recurso a fonte térmica praticamente não se alterou, reduzindo-se em apenas 0,6 pontos percentuais (p.p.) entre os primeiros nove meses de 2019 e o período em referência".

Segundo a mesma fonte, e em sentido inverso, "a produção de energia de fonte renovável aumentou na mesma dimensão (0,6 p.p.) para uma quota de 24,8% no período entre janeiro e setembro de 2020".

A DREM destaca ainda "a preponderância do gás natural como fonte para a produção de energia eléctrica, que concentrou 19,9% do total".

A análise conclui, com a observação de que "a evolução da emissão de energia eléctrica no 3.º trimestre de 2020 - no qual se verificou uma diminuição de 8,3% face ao período homólogo - traduz uma recuperação face ao trimestre anterior, no qual se tinha registado uma quebra de 15,6%, em resultado da fortes restrições impostas à economia na sequência da pandemia do covid-19. Apesar do aligeiramento destas medidas, o impacto da pandemia continuou a fazer-se sentir no 3.º trimestre de 2020, com quedas homólogas mensais de 10,4% em julho, 8,9% em agosto e 5,5% em Setembro".