RAM regista quebra face a 2019 nas importações e exportações

De acordo com os dados preliminares sobre Comércio Internacional, referentes ao 1.º semestre de 2020, divulgados hoje pela Direcção Regional de Estatística (DREM), as exportações e importações registaram reduções homólogas na Madeira.

Com efeito, "face ao 1.º semestre de 2019, as exportações e as importações de bens registaram variações homólogas de -5,5% e ‑16,9%, respectivamente", refere a DREM.

Ainda de acordo com as estatísticas, "o saldo da balança comercial da RAM com o estrangeiro registou um 'superavit' de 61,8 milhões de euros, mantendo-se assim a tendência já manifestada desde 2017".

"A taxa de cobertura das importações pelas exportações no 1.º semestre de 2020 foi de 194,0%, superior à registada nos primeiros seis meses de 2019, que se fixou em 170,6%, e que reflectia um saldo positivo entre exportações e importações de 55,9 milhões de euros", constata a mesma fonte.

A DREM acrescenta que, "no período em referência, o total de exportações de empresas com sede na RAM atingiu os 127,5 milhões de euros, 49,0% das quais com destino a países dentro da União Europeia, enquanto as importações se fixaram nos 65,7 milhões de euros, 72,8% das quais provenientes da União Europeia".