Autarquia do Funchal com 12 novos técnicos superiores

12 novos técnicos superiores passam a integrar de forma efectiva o quadro de colaboradores da autarquia do Funchal, onde se incluem seis engenheiros civis, quatro arquitetos e dois geógrafos.

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, acompanhado pelo respectivo executivo camarário, recebeu, esta manhã, na Sala da Assembleia Municipal, os novos trabalhadores.

Este recrutamento é feito a partir das necessidades presentes e futuras do nosso Município, e procuramos assim dotar os quadros de novos recursos humanos que sejam capazes de responder às exigências actuais em áreas tão importantes e que estão em constante evolução Miguel Silva Gouveia

Os novos funcionários vão trabalhar em vários serviços da Câmara Municipal do Funchal, como é o caso do Departamento de Ordenamento do Território, Departamento de Infraestruturas e Equipamentos, Serviço Municipal de Protecção Civil e Departamento de Águas do Funchal.

“Podem contar sempre com a proximidade deste executivo para continuarmos a crescer, a inovar e a prestar um serviço público de qualidade à cidade do Funchal. Desejamos a todos um excelente trabalho e que o mérito com que alcançaram esta conquista seja traduzido todos os dias em compromisso, dedicação e profissionalismo em prol da nossa cidade e de todos os funchalenses”, rematou.