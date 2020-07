Produção de energia eléctrica na Madeira diminuiu 7,3% na primeira metade do ano

A informação divulgada esta tarde pela Direcção Regional de Estatística analisa "o mix de produção da energia eléctrica emitida no período em referência - cujo total rondou os 391,6 Gigawatt hora (Gwh) - observa-se, que comparativamente ao período de janeiro a junho de 2019, apenas a energia de origem hídrica registou um aumento ligeiro (+0,6%), com todas as outras fontes a evidenciarem decréscimos. Consequentemente, a fatia da energia total emitida com recurso a fonte térmica passou de 73,1% no 1.º semestre de 2019 para 72,2% no período em referência, o que significa que a quota de renováveis ficou-se pelos 27,8%", revela.

A DREM destaca "a preponderância do gás natural como fonte para a produção de energia eléctrica, concentrando 18,9% do total, tendo-se verificado uma diminuição de 1,7% face ao período homólogo, na produção de electricidade a partir desta fonte".

Refira-se que especificamente sobre o 2.º trimestre de 2020 (Abril, Maio e Junho), que "coincide com o período no qual mais se sentiram os efeitos das medidas restritivas para controlo da pandemia do COVID-19", verificou-se "uma quebra de 15,6% face ao mesmo trimestre de 2019", adianta a autoridade estatística. "Esta foi a diminuição homóloga mais acentuada atendendo à série disponível, que tem início no 1.º trimestre de 2009, sendo que o valor de emissão de energia no trimestre de referência foi também o mais baixo desde aquela data. Por mês, a queda mais acentuada foi em Abril (-17,0%), seguindo-se Maio (-15,8%) e Junho (-14,0%)".

Em termos de peso, os combustíveis diesel foram os mais representativos com mais de 50% dos Gigawatts hora para garantir electricidade à Região, seguindo-se o gás natural, a eólica, a hídrica, os resíduos sólidos urbanos e, por fim, a fotovoltaica.