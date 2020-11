Palestra sobre cancro da próstata no Auditório do Hospital Dr. Nélio Mendonça

O Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro (NRM – LPCC), em parceria com a Secretaria Regional da Saúde e o SESARAM, organizam no dia 9 de Novembro, pelas 18h30, no Auditório do Hospital Dr. Nélio Mendonça, a palestra 'Vamos Falar sobre o Cancro da Próstata'.

A iniciativa terá como oradores João Vital e Ferdinando Pereira e será moderada pelo Presidente do Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, Ricardo Sousa.

O evento está inserido no 'Novembro Azul', que é uma campanha realizada por diversas entidades no mês de Novembro dirigida à sociedade, em especial aos homens para consciencialização sobre as doenças masculinas, com ênfase na prevenção e no diagnóstico precoce do cancro de próstata.