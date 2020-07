Amanhã pode realizar gratuitamente o teste da Hepatite C no Hospital Dr. Nélio Mendonça

O SESARAM através dos serviços de Gastroenterologia e Infecciologia e em conjunto com a Secretaria Regional da Saúde e da Protecção Civil evoca o dia mundial contra as Hepatites assinalado anualmente a 28 de Julho.

Desta forma, todos os utentes que ainda não tenham feito o teste da Hepatite C, podem a realizá-lo, amanhã, na entrada do Hospital Dr. Nélio Mendonça, entre as 8h30 às 13 horas.

Esta acção integra-se no programa de eliminação da Hepatite C que decorre na Região Autónoma da Madeira desde 2019.

"O SESARAM foi pioneiro ao ter sido o primeiro hospital português público distinguido com uma bolsa de financiamento internacional que permitiu implementar um rastreio de oportunidade a todos os doentes internados no Hospital Dr. Nélio Mendonça e Hospital dos Marmeleiros e nas populações de risco (estabelecimento prisional, toxicodependentes)", recorda uma nota do serviço regional de Saúde, que adianta que este rastreio será alargado, em breve, aos utentes da consulta externa destes hospitais e, posteriormente, aos utentes dos diversos centros de saúde da RAM.

"Este programa de rastreio visa responder ao desafio lançado pela Organização Mundial de Saúde, que tem por objectivo eliminar as hepatites B e C até 2030", acrescenta a mesa nota.

194 países assinaram esta estratégia, reconhecendo este grave problema de saúde pública.

A Hepatite C é uma infecção do fígado causada por um vírus que pode manter-se sem provocar sintomas durante décadas. De facto, 8 em cada 10 pessoas infectadas com este vírus, não sabe ainda que está infectada e irá descobri-lo apenas numa fase muito avançada da doença, nomeadamente, cirrose. É por isso essencial diagnosticar precocemente a infecção de modo a poder tratá-la sem deixar sequelas. Actualmente a hepatite C é a única infecção viral para a qual existe cura estando o tratamento muito simplificado (1 toma diária de 1 ou mais comprimidos durante 8 semanas obtendo-se uma taxa de cura superior a 98%).