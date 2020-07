Homem morre após cair do 7.° andar do Hospital Dr. Nélio Mendonça

Um homem, com cerca de 50 anos, morreu esta madrugada, após uma queda do 7.° andar do Hospital Dr. Nélio Mendonça.



Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram accionados, por volta das 02 horas da madrugada, para proceder ao resgate do corpo, que se encontrava numa zona de difícil acesso. A Polícia de Segurança Pública também foi chamada ao local.

(Em actualização)