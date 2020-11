Mercado de Usados arranca a 4 de Novembro no Madeira Tecnopólo

O Mercado de Usados arranca a 4 de Novembro e decorre até 8 de Novembro, entre as 10 horas e as 22h30, no Madeira Tecnopólo.

No total, estarão presentes nove concessionários e mais de uma centena de viaturas.

Eis as empresas participantes: SF Auto, Solauto, Autocrescente, Funchalmotors, Antão Automóveis, Eco Car, Carxop, VirtualCar e Madeira Motores.

A inauguração acontece às 18 horas, com a presença do secretário regional da Economia, Rui Barreto.

O certame foi apresentado, esta manhã, na ACIF.