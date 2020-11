A Rua dos Barreiros, na freguesia de São Martinho, estará interdita ao trânsito automóvel a partir desta terça-feira, 3 de Novembro, por um período de 15 dias.

Segundo nota da Câmara Municipal do Funchal, os trabalhos de reparação do coletor municipal de esgotos, vão obrigar à interrupção do trânsito na faixa de sentido descendente.