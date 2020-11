'Adopta um Avô' pretende aproximar jovens e idosos

A Escola da APEL, em parceria com a União das Instituições Particulares de Solidariedade Social apresenta quarta-feira, 4 de Novembro, às 14h30, o projecto ‘Adopta um avô’ que mereceu financiamento do Fundo Social Europeu na tipologia ‘Serviços e Redes de Intervenção social e da saúde’.

Trata-se de um projecto dividido em três actividades. A primeira ‘Formação Profissional a Técnicos e Jovens’ pretende facultar formação tecnológica de percursos formativos criados com a utilização de UFCD's do curso de Assistente Familiar e de Apoio à Comunidade e do curso de Técnico/a de Apoio Psicossocial para dotar os jovens de competências relacionadas com o acompanhamento e assistência do envelhecimento activo.

A segunda actividade denominada ‘Atelier de Artes – ‘Partilha de Culturas e Saberes’ pretende a integração de idosos e jovens em actividades relacionadas com as artes, onde será promovida a partilha de técnicas e saberes entre os dois grupos sociais.

Já a iniciativa ‘Adopta um Avô’ visa a promoção de uma relação de proximidade entre jovens e idosos, para que estes tenham companhia durante algumas horas do dia, mitigando desta forma a solidão que muitas vezes assola a população envelhecida.

A sessão de apresentação que se realiza na Escola da APEL contará com a presença da Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania, assim como alguns alunos da Escola da APEL e todas as filiadas da UIPSS’s da RAM.