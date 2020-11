Fuga aos impostos? ‘No comments!’

A notícia faz a manchete de hoje da edição impressa do DIÁRIO e dá conta de que a SAD do Marítimo pagou milhões em dinheiro vivo, num esquema para fugir aos impostos e às contribuições para a Segurança Social. A acusação é do Ministério Público e não merece, por enquanto, qualquer comentário do presidente do clube. Contactado, Carlos Pereira alegou desconhecer o conteúdo da notícia.

Em tempo pandémico a distinção, pela 7.ª vez, da Madeira como melhor destino insular da Europa, está a gerar o contentamento generalizado.

Pandemia que vai provocar o decretar do estado de emergência pelo Presidente da República, que não deverá abranger todo o país, mas sim as localidades mais afectadas pela infecção.

A causa animal ganhou um aliado de peso. O Orçamento da Região para 2021 vai contemplar diversos projectos.

Governo insere causa animal no Orçamento da Região para 2021 Figura do provedor animal, construção de um crematório regional, campanha maciça de esterilização e um regulamento para a alimentação de animais na via pública, são alguns dos projectos do Executivo Madeirense Sandra Ascensão Silva , 02 Novembro 2020 - 09:54

SESARAM procura especialista em radiooncologia.