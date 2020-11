Carlos Pereira não comenta fuga aos impostos

O presidente do Marítimo, Carlos Pereira, ainda não comentou a notícia que faz a manchete da edição impressa do DIÁRIO desta segunda-feira, sobre a acusação do Ministério Público (MP) contra o clube madeirense, que terá recorrido a sociedades offshore para fugir aos impostos e às contribuições para a Segurança Social. Contactado pelo DIÁRIO na manhã desta segunda-feira, Carlos Pereira disse ainda não estar a par da notícia e que não podia falar nesse momento por estar a conduzir.

O MP, recorde-se, alega que parte do salário da equipa de futebol foi paga através das Ilhas Virgens para fugir aos impostos. O esquema de rendimentos não declarados vigorou entre 2001 e 2005, de acordo com as conclusões de procuradores do Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP). Além disso, o clube também terá pago milhões de euros a jogadores e a treinadores em dinheiro vivo.

Depois do primeiro telefonema, o DIÁRIO já tentou conversar novamente com o presidente do Marítimo para obter uma reacção, mas até agora Carlos Pereira não atendeu o telemóvel.

O caso vai a julgamento a 19 de Janeiro no Juízo central Criminal do Funchal.