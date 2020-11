É aqui que pára o trânsito

Bom dia.

O trânsito já se faz sentir no arranque de mais uma semana de aulas e de trabalho, pouco antes das 8 horas desta segunda-feira.

Nas saídas da via rápida para entrar no Funchal há uma grande afluência de carros, sobretudo na que fica próximo ao Hospital Dr. Nélio Mendonça e à Escola Dr. Horácio Bento Gouveia, mesmo antes da rotunda, na Estrada da Liberdade. A saída da via rápida em São Martinho, perto do Laboratório Regional de Engenharia Civil e na Avenida Dom Teodoro de Faria é outra zona 'vermelha'. Ali perto, o Caminho do Esmeraldo e o Caminho de São Martinho também sentem pressão, bem como a Rua das Virtudes e Rua Dr. Pita.

A Estrada Monumental pouco depois do Hotel Orca Praia, sentido do Funchal, já está com trânsito lento e, na continuidade desta artéria, a Estrada João Gonçalves Zarco, no concelho de Câmara de Lobos, também é outro local a evitar se estiver com pressa.

A Avenida Mário Soares está com mais afluência antes da rotunda, próximo do Hospital Particular da Madeira, bem como a Rua João Paulo II e Rua da Casa Branca, todas no sentido do centro do Funchal.

Perto de outra escola, na Levada dos Ilhéus e na Rua Engenheiro Jaime Ornelas Camacho, o trânsito também acusa lentidão, de acordo com os mapas.

No centro do Funchal, a zona da Cruz Vermelha já conta com muita afluência de carros, bem como a Rua Dr. Pestana Júnior, a Rua do Visconde de Anadia, a Rua da Ribeira de João Gomes, a Rua 5 de Outubro e a Rua do Bom Jesus.

Na Avenida do Mar o trânsito também está lento, principalmente próximo da rotunda da Autonomia.