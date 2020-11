Parlamento madeirense ilumina-se de azul para lembrar cancro da próstata

O edifício da Assembleia Legislativa da Madeira está a partir de hoje iluminado de azul, sendo esta uma forma do parlamento madeirense se associar à campanha da Liga Portuguesa Contra o Cancro designada de “Novembro Azul”, que alerta para a importância da prevenção do cancro da próstata, segundo uma nota explicativa divulgada pelo próprio parlamento. O imóvel permanecerá iluminado de azul durante todo o mês de Novembro para lembrar a importância da prevenção da doença, numa campanha que apela à adopção de estilos de vida saudáveis.

Em Portugal, o cancro da próstata é o tipo de cancro mais frequente no homem. O diagnóstico precoce é essencial para o tratamento com sucesso da doença e para uma melhor qualidade de vida depois do tratamento. Este tipo de cancro afecta dois em cada onze homens, tornando-se fundamental que todos os homens acima dos 50 anos façam exames regulares.

Problemas urinários, fluxo de urina fraco ou intermitente, sangue na urina e dor frequente na zona inferior das costas ou nas ancas são alguns dos sintomas mais comuns e perante os quais os homens devem consultar um médico. Geralmente, as fases iniciais do cancro não causam dor, por isso a importância de procurar um especialista sempre que alguns dos sintomas mais comuns se manifestem. Adoptar um estilo de vida saudável, uma alimentação cuidada, prática regular de exercício físico, evitar ter hábitos alcoólicos e tabágicos são o ponto de partida para a prevenção de qualquer tipo de cancro.

Em Portugal estima-se que existam 110 mil homens com cancro na próstata, a maior parte tem idade superior a 50 anos. Em média são detectados cerca de 5.000 a 6.000 novos casos de cancro da próstata por ano. A doença causa perto de 1.800 mortes por ano.

A 17 de Novembro assinala-se o Dia Mundial de Combate ao Cancro da Próstata, mas a campanha, dirigida à comunidade em geral e aos homens em particular, decorre durante todo o mês.