Pré-reformas chegam para funcionários públicos

A começar na manchete que diz que Funcionários públicos já podem pedir pré-reforma, tema que poderá ler na página 12, acrescentamos na chamada da primeira página que o "Governo Regional avança com regulamentação própria para acordos de suspensão antecipada de trabalho, a partir dos 55 anos de idade", mas que como é natural há a contrapartida de que o "valor da remuneração resultará de negociação individual".

No tema que faz a imagem da primeira do seu DIÁRIO, o resultado Sem emoção nem golos do dérbi madeirense de ontem à noite. "Marítimo e Nacional empataram (0-0), num jogo com muita entrega, mas vazio de ideias e de oportunidades para marcar", resumimos. "Um dérbi que mantém as duas equipas madeirenses empatadas na tabela" da I Liga. A crónica, as reacções e classificações pode ler nas páginas 20, 21 e 22.

Das outras três notícias que merecem destaque nesta edição, nota para António Costa Silva vem às '500 Maiores' e que pode ler na página 3. "Autor do Plano de Recuperação Económica de Portugal é o orador convidado da edição deste ano da iniciativa do DIÁRIO, em parceria com a Previsão, ECAM e PKF-Madconta", explicamos.

Também a notícia de que 341 voos garantem 60 mil lugares podia ser boa, mas uma vez que as "companhias aéreas reduzem oferta de frequências em Novembro", sejam do continente, sejam dos Açores ou de outros países europeus, o que fará baixar a oferta disponível no mês passado. Leia as novidades na página 4.

Por fim, uma das notícias do dia é que o "Primeiro-ministro anunciou novas restrições" e, assim, Novembro terá por 15 dias Mais de meio país recolhido. E na Madeira registam-se mais 7 casos, com aumento dos de transmissão local. Leia tudo nas páginas 10 e 11.

Isto e muito mais para ler no seu DIÁRIO de domingo