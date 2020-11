Presidente da Assembleia manifesta pesar pela morte de Siegmund Bachmeier

O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, divulgou, esta noite, uma mensagem de "profundo pesar" pela morte do empresário Siegmund Bachmeier.

"Permitam-me que tendo conhecido bem este homem, testemunhe a sua dinâmica e empreendedorismo num tempo em que a indústria turística dava os primeiros passos fora do Funchal. Esteve sempre à frente do seu tempo e a Madeira ficam a dever-lhe muito, pois foi o iniciador de um polo turístico de excelência no Caniço de Baixo", lê-se na nota assinada por José Manuel Rodrigues, que expressa as suas "sentidas condolências" à família do fundador do Galo Resort Hotels Madeira.

O DIÁRIO noticiou esta tarde o falecimento do empresário de origem alemã, aos 97 anos. A informação fora avançada nas redes sociais pela sua neta, Corina Bachmeier.