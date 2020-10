A semana arranca com o típico 'para/arranca nas estradas que, a esta hora começa a ficar parado em algumas artérias do Funchal, com destaque para a zona do Campo da Barca, complicando-se também nas imediações do Centro Comercial Anadia e do Mercado dos Lavradores.

Na Via Rápida, a zona da cancela, sentido Funchal, já acusar trânsito intenso.

Em São Martinho, alguma afluência na saída da via rápida, mas num troço curto, até à rotunda de São Martinho. E na zona da Escola Dr. Horácio Bento Gouveia, também há trânsito com paragens.

A zona da Pena é outra em que as ruas já estão cheias de carros.

Em Câmara de Lobos e no Caniço o trânsito ainda está desimpedido.