Um contentor do lixo ficou destruído, durante esta madrugada, depois de arder por completo, no Caminho do Dr. Barreto no Funchal. Os Bombeiros Sapadores do Funchal receberam o alerta às 1h54 e seguiram para o local com uma viatura e quando chegaram o contentor já tinha sido totalmente consumido pelo fogo.

Os Sapadores do Funchal fizeram o rescaldo, certificando-se que o incêndio ficou extinto.