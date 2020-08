Um pequeno foco de incêndio, num amontoado de lixo que se encontrava numa habitação, na Rua Bela de São Tiago, no Funchal, accionou os Bombeiros Voluntários Madeirenses.

O alerta chegou bem perto das 9h15, dando conta do fumo que saía do quintal dessa habitação devoluta que, por outras vezes, já foi notícia pelos mesmos motivos.

Quando o veículo pesado de combate a incêndios dessa corporação chegou ao local, já as chamas tinham sido extintas por um popular, com recurso a um balde com água.

Tanto esse veículo como a ambulância dos BVM regressaram ao quartel sem necessidade de qualquer intervenção.