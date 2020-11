Detido homem que atirou cabeça para contentor do lixo em Huelva

A polícia espanhola deteve um homem que atirou no sábado uma bolsa com uma cabeça humana para um contentor do lixo, em Huelva, e encontrou o resto do corpo na casa do morto, informaram fontes policiais.

A detenção ocorreu pelas 21:30 de sábado e pouco depois os agentes encontraram o resto do corpo decapitado na casa da vítima, em Huelva, a pouco mais de 200 metros do contentor onde foi encontrada a cabeça.

O morto e o suposto assassino eram amigos e costumavam ser vistos juntos. O caso foi descoberto depois de dois jovens terem visto um homem com um saco de lixo na mão que inicialmente não despertou suspeitas.

No entanto, quando o homem se aproximou de um contentor do lixo atirou a sacola e fugiu, o que levou os jovens a suspeitar que poderia estar a esconder algo.

Assim, verificaram que havia uma bolsa com uma cabeça humana no contentor e chamaram imediatamente as autoridades.

Uma operação policial acompanhada do juiz de serviço deslocou-se ao local, junto ao Corpo de Bombeiros da cidade de Huelva, para proceder às primeiras investigações relativas à macabra descoberta.

A área foi isolada e os agentes iniciaram uma busca para tentar localizar o suposto autor do crime, tendo ainda revistado outros contentores no bairro, à procura de outras partes do corpo.

Testemunhas oculares forneceram à polícia uma descrição detalhada que lhes permitiu localizar o alegado autor do crime.