Benfica obrigado a vencer hoje o Boavista para manter liderança da I Liga

O Benfica está obrigado a vencer na deslocação ao estádio do Bessa para defrontar o Boavista para poder manter-se na frente da I Liga de futebol, um dia depois de o Sporting ter assumido o comando provisório da prova.

A equipa 'leonina' assumiu a liderança depois de golear 4-0 na receção ao Tondela, no domingo, somando 16 pontos em seis jogos, mais um do que o Benfica, que defronta o Boavista, uma equipa que se encontra na parte baixa da tabela, ocupando o penúltimo lugar, com apenas três pontos.

Antes do arranque do encontro do Bessa, agendado para as 21:00, o Sporting de Braga vai tentar prosseguir a recuperação na tabela, podendo chegar ao terceiro lugar, caso vença na receção ao Famalicão, em partida com início às 18:45.