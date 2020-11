A deputada social-democrata eleita à Assembleia da República criticou, hoje, na audição ao Ministro das Finanças, a postura do Governo da República face à Madeira e lamentou que a União Europeia seja mais solidária para com a Região do que o Estado Português, “como infelizmente se verifica quanto à Zona Franca”.

No seguimento da intervenção crítica do PAN ao CINM, Sara Madruga da Costa frisou: “aquilo que esperávamos era que o Governo da República se tivesse demarcado da agenda e destes ataques efectuados pelo PAN mas, infelizmente, optou por não se demarcar e por não esclarecer qual é, afinal, a sua posição em relação à prorrogação dos apoios à Zona Franca”.

“Inexplicavelmente o Governo da República relega para segundo plano a janela de oportunidades criada pela União Europeia que vem permitir o reforço da competitividade do nosso Centro Internacional de Negócios, mesmo sabendo que estão em causa postos de trabalho e receita fiscal regional” referiu.

A deputada lembrou alguns assuntos pendentes, “infelizmente esquecidos pelo Governo da República”, mas fundamentais para a Madeira que, “enquanto não constarem do Orçamento de Estado para 2021, serão sempre aqui recordados e reiterados pelo PSD”.

Entre eles, a correção em falta acerca do financiamento de 50% para o novo Hospital da Madeira, a inexistência de apoios nacionais ao combate a incêndios na Região, a regulamentação em falta do Subsídio Social de Mobilidade, a prometida ligação marítima entre a Madeira e o continente português, o acesso aos fundos europeus pela Universidade da Madeira e o respetivo reforço de financiamento a esta instituição e, ainda, os gastos da saúde dos regressados da Venezuela e os encargos com os cuidados de saúde e medicamentos da PSP, da GNR e das forças armadas.