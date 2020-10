Albuquerque propôs reunião na Madeira de âmbito europeu durante a presidência portuguesa do Conselho Europeu

O presidente do Governo Regional quer que a Madeira acolha pelo menos uma reunião de âmbito político ou técnico durante a presidência portuguesa do Conselho Europeu, a vigorar no primeiro semestre do próximo ano.

Por entender que “também não é segredo o que se passa no Conselho de Estado” Miguel Albuquerque revelou, à margem da ‘inauguração’ de estrada em Câmara de Lobos, que sugeriu “à presidente da Comissão [Europeia] que era importante que se realizasse eventos na presidência da União Europeia, quer na Madeira, quer nos Açores”. O líder madeirense justifica o desafio como forma de consolidar “em termos globais, mundiais e europeus, a importância das ultra-periferias na afirmação da União Europeia enquanto poder mundial” ao lembrar que “as ultra-periferias não deixam de ser territórios da afirmação geo-política da própria União Europeia”. Sobretudo agora “com a saída do Reino Unido, é muito importante, por razões de afirmação da União Europeia no mundo, pespectivar e sobretudo sublinhar a importância que as regiões como a Madeira e os Açores e as outras ilhas têm na afirmação da própria União [Europeia] no mundo”, reforçou o líder madeirense.

A reunião de âmbito europeu no Funchal está agora dependente da vontade de Lisboa.

“Resta ao governo português tomar essa decisão” mas lembra que “houve uma boa receptividade por parte da presidente [Ursula von der Leyen] que percebeu imediatamente o que eu quis dizer”. Ao contrário por vezes de “uns fulanos no governo nacional que têm dificuldade em perceber o que é geo-política”, rematou.