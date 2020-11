PSD acusa CMF de “travar o investimento na cidade”

O PSD lamentou hoje que os projectos dos investidores fiquem parados durante anos na Câmara Municipal do Funchal e criticou a postura do “Município que se diz promotor da recuperação económica, do investimento e do emprego”, afirmou, hoje, a vereadora Paula Menezes, no fim de mais uma reunião camarária, em que o PSD se congratulou pela aprovação de um projecto de investimento que há muito aguardava resposta.

A social-democrata afirmou que quanto mais cedo chegar a resposta aos investidores, mais facilmente os investimentos se tornam realidade e mais rapidamente se criam oportunidades de emprego que beneficiam a cidade. Por isso não compreende “a demora e a desorganização que tem caracterizado a autarquia nesta matéria, com avanços e recuos inaceitáveis” que pode levar à desistência do investidor.

“Não faz sentido esta postura e esta falta de resposta, muito menos agora, quando a cidade mais precisa de acarinhar o investimento e concretizar novas ideias e soluções empresariais tendentes a garantir emprego e recuperação”, sublinhou a veradora, garantindo que o PSD estará atento e será interventivo na denúncia destas situações, sobretudo porque delas depende, diretamente, o futuro da cidade.

O PSD apresentou nesta reunião um Voto de Louvor às Associações ligadas à Causa Animal e duas propostas relacionadas com o maior apoio da autarquia nesta área, uma dirigida a todas as Associações e outra especificamente relacionada com a SPAD – Sociedade Protetora dos Animais, que acabou por ser chumbada.