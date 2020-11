CMF vai duplicar o investimento em cabazes vitais

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) já entregou 3.580 cabazes a famílias funchalenses afectadas pela crise e anunciou que vai duplicar o investimento em cabazes vitais.

"Neste momento, o investimento municipal já ultrapassou os 70 mil euros, e a autarquia reforça a partir desta semana a sua capacidade de resposta, desde logo com um centro logístico, que já está a funcionar no Mercado da Penteada, em São Roque, ao que se soma um investimento acrescido de 165 mil euros para a aquisição de bens essenciais ao longo dos próximos meses, mais do que duplicando o investimento feito até agora", anunciou o executivo em comunicado de imprensa.

Estes cabazes foram entregues ao abrigo da iniciativa 'Funchal, Cabaz Vital', lançada em Maio, no sentido de apoiar, com a entrega de bens essenciais, as famílias residentes no concelho que, fruto das dificuldades geradas pela covid-19, viram reduzidos os seus rendimentos mensais.

O presidente Miguel Silva Gouveia destaca que "em quatro meses de implementação, a CMF já apoiou 12 mil pessoas, o que é bastante representativo das dificuldades reais que as nossas famílias já têm vindo a enfrentar nestes primeiros meses de crise".

O autarca não tem dúvidas de que “com o evoluir da crise, será essencial continuar a assegurar aos funchalenses uma rede de amparo social, permitindo a manutenção de condições de vida condignas".

"O papel de um autarca é de proximidade à comunidade, pelo que estaremos presentes no terreno mais do que nunca, certos de que, independentemente do que o futuro nos reserve, os funchalenses podem contar com o actual executivo a seu lado para enfrentar as adversidades”.

De referir que os cabazes atribuídos pelo município são gratuitos e fornecidos a pedido, através do e-mail [email protected] ou do telefone 291 214 083, de segunda-feira a sábado, entre as 9 e as 12 horas.

A entrega é efectuada pelo município, por ordem de chegada dos pedidos, no período compreendido entre as 12 e as 17 horas, sendo o transporte igualmente gratuito.

A autarquia entrega, por mês, um cabaz aos agregados familiares até 3 elementos e dois cabazes a agregados familiares maiores.

Os cabazes são compostos por fruta e legumes da época, ervas aromáticas e ovos, todos de produção regional, incluindo ainda receitas e dicas de conservação dos alimentos, alimentação saudável e redução de desperdícios alimentares.