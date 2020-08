PSD destaca investimento público e privado no turismo

O PSD destacou o investimento público e privado no turismo, como sector vital para a economia da Madeira, e a resiliência dos empresários que apostaram e têm apostado nesta área. Isto depois de o grupo parlamentar do PSD ter visitado as obras de um novo empreendimento turístico, no concelho de Câmara de Lobos, que está a ser construído no antigo edifício Torre Bela.

Consciente das dificuldades que a actividade turística tem enfrentado, o Governo Regional tem feito todos os possíveis para atenuar os prejuízos causados pela pandemia, não só com incentivos aos empresários como também com a criação de condições para a retoma do sector Deputado Higino Teles

O social-democrata acrescentou que esta é uma aposta que tem sido acompanhada pela autarquia de Câmara de Lobos, no sentido de afirmar o município cada vez mais como destino de turismo".

O deputado salientou que este é também um exemplo da potencialidade dos municípios nesta área e das parcerias que podem ser estabelecidas entre os sectores público e privado, uma vez que se trata de um empreendimento que nasce em propriedade do município e que será explorado em regime de concessão, numa lógica de desenvolvimento local, de dinamização da economia e de criação de novos postos de trabalho. Estima-se que o futuro hotel venha a empregar cerca de 20 pessoas, além de todos os trabalhadores que estão envolvidas na sua construção, a maior parte do concelho.

Higino Teles afirmou ainda que esta nova unidade turística está inserida em espaço urbano classificado, na zona antiga, e histórica, de Câmara de Lobos, pelo que será extremamente importante em termos de reabilitação urbana, na parte baixa da cidade que tem ainda muito para oferecer em matéria de cultura e tradição àqueles que nos visitam.