Testes na origem detectaram 126 passageiros infectados

Até à data e desde o dia 1 de Julho desembarcaram no Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo “cerca de 220 mil passageiros” dos quais, “106 mil” foram sujeitos ao teste à Covid-19, revelou esta manhã o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, durante a visita à Unidade de Rastreio e Vigilância à covid-19 do Aeroporto.

Revelou ainda que neste período as unidades de colheita no Continente protocoladas com a Região “realizaram cerca de 40 mil testes” tendo sido detectados “126 pessoas infectadas”.

Albuquerque aproveitou para elogiar os “cerca de 200 profissionais da saúde e do turismo que trabalham aqui desde o dia 1 de Julho”, trabalho que reconhece ser “exaustivo e muito importante”. Elogiou por isso “o empenho, a dedicação, a determinação e o profissionalismo” das diferentes equipas, que contribuem “para contermos o controlo da pandemia na Madeira. Não esqueceu que estas equipas correm “algum risco” ao ponto de alguns destes profissionais terem sido “infectados, infelizmente”.