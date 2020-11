Tapetes desinfectantes chegam a 22 escolas do Funchal

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal procedeu ontem, na Escola Básica da Ladeira, à entrega dos primeiros tapetes desinfectantes destinados a limpar e desinfectar as solas do calçado de alunos e docentes.

Miguel Silva Gouveia, acompanhado pela Vereadora com o pelouro da Educação, Madalena Nunes, referiu que todos os contributos para tentar combater a pandemia são importantes e o uso destes tapetes desinfectantes surgem como “mais uma medida no sentido de promover uma melhor higiene e segurança dos nossos espaços educativos, complementando outras medidas de prevenção do vírus que já são aplicadas nas escolas do concelho”.

A medida pretende prevenir uma possível contaminação por vírus e bactérias no interior do edifício e, no caso do coronavírus, impedir que seja facilmente disseminada, acrescentou o edil funchalense, salientando que num ano tão atípico como este, o sucesso das medidas de Saúde Pública depende da “colaboração de todos”. Prometeu continuar a trabalhar em conjunto com as autoridades de saúde e as instituições educativas do concelho do Funchal, por forma a diminuir os riscos de transmissão do vírus e a assegurar as melhores condições de segurança nos estabelecimentos de ensino.

Esta iniciativa vai estender-se a todas as escolas do 1.º Ciclo com Pré-Escolar do Funchal.