Medidas sobre ginásios na Madeira afectam sector "de forma dramática"

O presidente da Portugal Activo | AGAP, Associação de Clubes de Fitness e Saúde de Portugal, José Carlos Reis, dirigiu esta quarta-feira, dia 11 de Novembro, uma carta aberta ao Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, a propósito das medidas aplicadas na Região no âmbito da covid-19.

O representante dos sector dos ginásios diz que as decisões do executivo madeirense afectam de "forma dramática" os Clubes de Fitness e Saúde.

"No âmbito do combate á epidemia por covid-19 e por orientação de sua Ex.ª, o Governo Regional da Madeira tomou um conjunto de decisões que afectam de forma dramática os Clubes de Fitness e Saúde. Limitar a lotação e as aulas de grupo com três pessoas, incluindo o monitor, significa na prática decretar o encerramento destes espaços".

No seu entender a decisão de limitar a lotação dos espaços de treino é "tão mais incompreensível se for tido em conta que os Clubes de Fitness e Saúde da Madeira têm-se revelado locais absolutamente seguros para a prática de Exercício Físico".

"Não há registo de surtos nestes espaços e os estudos a nível mundial, realizados até ao momento em muitos países, revelam que a taxa de utentes infectados é inferior a 0,28%", sustenta.

Por contra partida, alega que "os benefícios do Exercício Físico são, hoje em dia, reconhecidos por toda a comunidade médica, científica e política e, inclusive, por toda a população em geral" e ainda que o investimento traduz-se numa "poupança nas despesas do Governo Regional com o sistema de saúde".

José Carlos Reis alerta ainda para o facto de que "muitos trabalhadores vão ser lançados para o desemprego" e que "algumas centenas de madeirenses vão ser privados da prática de Exercício Físico numa altura em que tanto necessitam dele".

Neste sentido, deixa o apelo: