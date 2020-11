Estradas de fugir em dia de trânsito lento

Numa terça-feira que se espera de vento e chuva, são mais aqueles que tiram o carro de casa e os locais de entrada no Funchal já estão entupidos pouco antes das 8 horas.

As saídas da via rápida para entrar no Funchal são as mais complicadas, tanto a de São Martinho, que também faz parar o trânsito nas imediações do Laboratório Regional de Engenharia Civil, como a saída próximo do Hospital Dr. Nélio Mendonça que intensifica o 'pára-arranca' nazona envolvente – que já é um sítio crítico por ficar próximo da Escola Dr. Horácio Bento Gouveia. A da Pena é outra das saídas da via rápida que já acusam trânsito intenso a esta hora.

Também em direcção ao Funchal, a Estrada da Boa Nova já está complicada a esta hora, e tanto a entrada para a via rápida na Cancela como a do Garajau, no Caniço, estão com trânsito lento.

É o que acontece também em Santo António, das zonas mais difíceis na manhã desta terça-feira (sentido centro do Funchal). O trânsito lento está no Caminho das Romeiras, no Pico dos Barcelos, continuando para o Caminho da Igreja e, depois da rotunda, para a Avenida da Madalena. O Caminho da Penteada, o Caaminho dos Alámos e o Caminho Velho da Chamorra também estão complicados, como está a Estrada Comandante Camacho de Freitas.

Já dentro do centro do Funchal, a Avenida do Infante, a Avenida Calouste Gulbenkian e a Avenida do Mar são outras estradas para fugir, se conseguir.

E, como de costume, as imediações do Mercado dos Lavradores e do Centro Comercial Anadia também já estão entupidas, tanto na Rua Brigadeiro Oudinot, como na Rua do Visconde de Anadia. A Rua da Rochinha e a Rua Conde de Carvalhal, sentido Funchal, e a Rua Pestana Júnior são outros dos locais a evitar.

A 5 de Outubro e a 31 de Janeiro são artérias com trânsito intenso e também a Rua Alferes Veiga Pestana e, abaixo, a Rua do Bom Jesus.